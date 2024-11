Goleiro do Volta Redonda desmente boatos sobre suposta vinda para o Remo: 'Não chegou proposta'

Enquanto não começa a pré-temporada de 2025, o Clube do Remo foca suas atenções no mercado da bola, buscando peças para compor o elenco que se apresenta já no mês de dezembro para os primeiros trabalhos sob o comando de Rodrigo Santana. Recentemente, um nome chamou a atenção dos remistas e o próprio teve que vir a público dar sua versão dos fatos.

Titular no Volta Redonda, Jean Drosny tem 30 anos e disputou a Série C, onde sagrou-se campeão após vencer a final contra o Athletic. Drosny inclusive enfrentou o Remo no quadrangular decisivo, Foram dois empates, o primeiro em 0 a 0 em Belém, e o seguinte terminou 1 a 1, no Rio.

Em entrevista ao canal "noticiasvoltaco", o camisa 1 foi perguntado pelo apresentador se houve algum contato do Leão Azul. A resposta veio na mesma toada. "Em nenhum momento chegou proposta ou sondagem até mim. Eu tenho contrato com o Volta Redonda até o final do ano que vem, então a preocupação é zero quanto a isso. Inclusive estou aqui no Rio de Janeiro, estou com a minha família e estamos curtindo essa reta final de férias", disse.

Hoje, o Remo conta com dois goleiros, ambos remanescentes da atual temporada. Marcelo Rangel é o titular e Léo Lang vem na reserva. Uma possível vinda do Campeão da Série C certamente traria mudanças na titularidade.

"Não tem preocupação nenhuma. Sigo focado no Volta Redonda para iniciar a pré-temporada. Temos o Carioca, Série B. Temos tudo para fazer uma grande temporada, muito melhor do que foi este ano", reforçou. Drosny tem 30 anos e disputou 24 partidas pelo Voltaço em 2024, incluindo jogos pela Copa Rio e Série C. O goleiro teve uma passagem relâmpago pelo Castanhal, 2017, mas não entrou em campo, transferindo-se em seguida para o Rio Branco-AC.