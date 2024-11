Com o fim da temporada, jogadores do Remo se despedem do clube: 'Lutamos e vencemos'

O atacante Kelvin e o lateral-direito Vidal não vão seguir com o Remo para a próxima temporada. Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (26), os jogadores se despediram do clube e agradeceram pela oportunidade na equipe. Com a camisa azulina, os atletas conquistaram o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Obrigado, Remo", escreveu Kelvin. "Buscamos o nosso maior objetivo no ano e o conquistamos! Seguimos", destacou o jogador em uma publicação no Instagram.

O atacante chegou ao Leão Azul no início da temporada para reforçar o time. Após uma temporada com inconsistências, o jogador conquistou o acesso à Segundona e encerra a sua passagem pelo clube com 34 jogos e nenhum gol marcado.

Kelvin atuou no Rio Ave e no Porto, em Portugal, além do Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Fluminense, Coritiba-PR, Avaí-SC e Vila Nova-GO. Antes de acertar com o Remo, o atleta estava defendendo o Ryukyu, do Japão, clube pelo qual disputou 45 jogos e marcou quatro gols.

Além dele, o lateral Vidal também deixa a equipe e parte para um novo clube. O jogador foi anunciado no Leão Azul no início da temporada como opção para o setor defensivo do time. No entanto, o jogador não teve tanto espaço entre os titulares e ajudou a equipe em alguns momentos durante a temporada. Ao todo, foram 15 jogos com a camisa do Remo e não marcou gols.

"Obrigado, Clube do Remo. Que honra ter vestido essa camisa e conhecido a força dessa torcida. Lutamos e vencemos! Glória a Deus por tudo", declarou o atleta nas redes sociais.

Antes de atuar no Remo, Vidal defendia o Botafogo-SP. Além disso, teve passagens pelo Ferroviária-SP, GE Brasil, Goiás e Juventude. Ainda não se sabe qual será o próximo destino do lateral.

Nas próximas semanas, o clube azulino deve anunciar novos reforços para o time de 2025. De acordo com a próxima diretoria da equipe, o objetivo é montar um elenco competitivo para brigada na parte de cima da tabela.