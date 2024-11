Mercado da bola: saiba quem pode ficar e quem pode sair do Remo e do Paysandu visando 2025

A temporada 2024 chegou ao fim para a dupla Re-Pa. Leão e Papão estão de férias juntos e já planejam o ano de 2025, que promete ser de fortes emoções, com calendário cheio de jogos, que iniciam em janeiro e terminam somente no final de novembro, além do reencontro de Remo x Paysandu na Série B, depois de 19 anos. Com o fim da temporada, os clubes já negociaram permanências, outros jogadores não irão ficar em Belém e alguns devem chegar.

O vai e vem do futebol brasileiro começou e Remo e Paysandu estão atentos ao mercado da bola para a formatação do elenco. O Remo terminou a temporada no início de outubro, celebrando o tão desejado acesso à Série B. Do time que subiu com o Leão, a diretoria renovou com sete atletas e alguns já possuíam contrato com o clube e permanecem nesse início de pré-temporada, podendo compor o elenco ou até mesmo ser emprestados para clubes de fora do estado.

Permanecem

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang

Laterais: Sávio e Thalys (passou por cirurgia)

Zagueiro: Rafael Castro

Meios-campistas: Jaderson e Pavani

Atacante: Ytalo

Já tinham contrato

Lateral: Kadu Santos (base – fez uma cirurgia no tornozelo)

Zagueiro: Jonilson

Volantes: Henrique Vigia e Paulinho Curuá

Meia: Guty e Felipinho

Atacante: Ronald

Deixaram o clube

Goleiro: Victor Lube

Laterais: Vidal, Helder Santos e Raimar

Zagueiros: Sheldon, Ligger e Bruno Bispo

Volantes: Bruno Silva, João Afonso e Adsson

Meias: Matheus Anjos

Atacantes: Ribamar, Pedro Vitor, Jonny Robert, Kelvin, Rodrigo Alves e Guilherme Cachoeira

Quem o Remo ainda negocia permanência

Lateral Diogo Batista e meio-campista Marco Antônio

Paysandu

Já o maior rival do Remo, o Paysandu, fechou o ano de bem com a vida com o seu torcedor. Após os títulos do Parazão e o tetra da Copa Verde, o clube bicolor se manteve na Série B. Alguns jogadores já tinham renovado seus contratos com o clube, ainda no primeiro semestre. A diretoria do Papão ainda tenta permanecer com alguns atletas e outros devem deixar a Curuzu

Permanecem

Goleiro: Diogo Silva

Laterais: Edilson, Kevyn e Keffel

Zagueiros: Quintana e Lucas Maia

Meia: Juninho

Atacante: Nicolas e Borasi (Até junho)

Quem pode deixar o Paysandu

João Vieira

Robinho

Biel

Jean Dias

Quem o Paysandu negocia possíveis permanências

Goleiro: Matheus Nogueira

Lateral: Bryan Borges

Zagueiro: Luan Freitas

Volantes: Leandro Vilela, Val Soares e Netinho

Atacantes: Paulinho Bóia, Ruan Ribeiro e Esli Garcia