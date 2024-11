Com a camisa do Paysandu, jogador de basquete da Seleção Brasileira toca bateria em Belém; vídeo

A Seleção Brasileira de Basquete masculina esteve em Belém e venceu seus dois compromissos contra Uruguai e Panamá, no Mangueirinho, e garantiu a vaga na AmeriCUP 2025. Após o triunfo contra o Panamá, os jogadores curtiram uma festinha para comemorar a classificação. O jogador Caboclo, que atua como ala/pivô, apareceu tocando bateria eletrônica com a camisa do Paysandu.

Ao som de “Boa Sorte”, de Vanessa da Mata, o jogador brasileiro arriscou tocar bateria ao lado do técnico da Seleção Brasileira, o croata Aleksandar Petrovic, que também estava com uma camisa do Paysandu, mas com ela no ombro. Petrovic arriscou uma dancinha ao lado de Caboclo e de um DJ que animava a confraternização da Seleção.

O Brasil derrotou o Uruguai na última quinta-feira por 71 a 65, em um jogo duro, no Mangueirinho. Essa vitória garantiu a vaga ao Brasil na AmeriCUP que será disputada em 2025. No domingo a Seleção Brasileira voltou a vencer, dessa vez o Panama, pelo placar de 93 a 67. As partidas em Belém foram as primeiras após as Olimpíadas de Paris. A equipe brasileira iniciou na capital paraense um novo ciclo olímpico.