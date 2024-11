Quem é a namorada de Esli García, que acompanha o craque e pode ajudar a manter ele no Papão?

O venezuelano Esli García, 24 anos, foi o grande destaque do Paysandu na Série B deste ano e ao longo da temporada. Ficou no banco em vários jogos, teve sua importância diminuída por Hélio dos Anjos, marcou golaços, ganhou dois títulos, fez gol contra o Remo... Marcou seu nome na história do Papão e em uma novela que segue com os capítulos sendo escritos: afinal, ele renovará ou não com o Lobo?

Incerteza à parte, não há dúvida do quanto ele foi decisivo e de que o craque bicolor amou e ama demais. Nas redes sociais, sábado (23), antes da última partida da Série B, ele publicou em seu perfil no Instagram uma foto com sua companheira, Dilibeth Chacon:

Haja amor! Dia 23 é data marcante para o casal Esli e Dilibeth. Imagem: Reprodução/ Instagram @esligram.

O que já era 'só love' (ou 'solo amor...') ficou mais forte ainda na manhã desta segunda-feira, após vitória contra o Vila Nova-GO, quando sua companheira publicou uma foto com Esli, destacando também o carinho pelo Papão: "último jogo da temporada🤍 Paysandu é uma festa, uma torcida incrível, infinitamente grata por este ano, 10 gols na temporada, pra cima bora papão para siempre" (sic). Veja:

Mas, quem é a namorada de Esli?

A 'rainha do baixinho' não é brasileira, costuma publicar imagens do cotidiano e vídeos com a camisa do Paysandu e acompanha Esli nas partidas, seja na Curuzu ou no Mangueirão.

Os dois estão juntos desde a época em que o atleta atuava no Depórtivo Táchira, onde foi campeão venezuelano e garantiu vaga garantida na fase de grupos da Libertadores. Por sinal, na competição deste ano, o clube venezuelano foi o lanterna do Grupo H, com apenas 1 ponto em 6 partidas. Ao que parece, Esli fez a escolha certa...

Autodenominada fã número 1 de Esli, Dilibeth sempre aparece apoiando o craque, principalmente no TikTok:

Também nas redes sociais, ela compartilha seu cotidiano, como é possível ver nas imagens a seguir:

Há também espaço para diversas publicações com a camisa do Paysandu, mostrando o quando "El Papón" conquistou também seu coração. É pelas redes, inclusive, que muitos torcedores pedem que a companheira do atleta ajude para convencê-lo a ficar na Curuzu.

Em meio a esta verdadeira história latina de amor, a novela da renovação parece que ainda terá alguns capítulos e a torcida bicolor segue aguardando que haja um final feliz para a 'payxão' entre Esli e Paysandu. Quer dizer, "final" é justamente o que não se espera, mas sim mais capítulos de uma história feliz, de amor e cumplicidade, como ocorre entre o craque e sua companheira.

