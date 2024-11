Esli García diz que vai definir renovação com o Paysandu nas férias: ‘há coisas que vocês não sabem’

O atacante venezuelano Esli García deve aguardar o retorno das férias para decidir se renovará ou não com o Paysandu para a próxima temporada. A informação foi dada pelo próprio jogador em entrevista exclusiva ao Liberal+ nesta terça-feira (19).

"Ainda não sei [se quero ficar], quero falar com a minha família. O ano não foi fácil para mim, porque aconteceram muitas coisas. Quero sair de férias, conversar com a minha família e definir o que é melhor para nós. Não acho que tive um ano ruim, até porque 2024 foi uma temporada espetacular, com muitos gols. Mas confesso que há coisas que ocorrem no futebol que as pessoas não sabem", declarou Esli.

A última partida do venezuelano pelo Paysandu nesta temporada será no domingo (24), às 16h, contra o Vila Nova-GO, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão. Questionado sobre a possibilidade de se despedir da torcida bicolor, Esli disse que quer aproveitar o momento.

"Acho que vai ser algo muito bonito para mim. São muitas coisas que, na Venezuela, vou pensar. Quero estar tranquilo para aproveitar a minha família, já que estive muito tempo fora de casa. A partir disso, vou tomar a melhor decisão para mim", explicou.

Esli finalizou a breve conversa rebatendo críticas sobre seu preparo físico. Os dois treinadores do Papão na temporada — Hélio dos Anjos e Márcio Fernandes — afirmaram que o atacante tem dificuldade para disputar os 90 minutos de uma partida. Segundo o venezuelano, os comentários não têm fundamento.

"Sempre quero jogar. Inclusive, marquei gol quando comecei jogando desde o início, contra o América-MG, se não me engano. Quero jogar sempre, desde o início, se possível. A verdade é que sou feliz quando estou em campo. Quero trabalhar mais, melhorar algumas coisas, crescer a cada dia e ajudar o time", concluiu.