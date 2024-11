Paysandu anuncia mais de 25 mil ingressos vendidos para último jogo do ano contra o Vila Nova

Depois de garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu quer encerrar o ano com chave de ouro no último jogo da Segundona, no próximo domingo (24/11), contra o Vila Nova, no Mangueirão. Para isso, o Papão convocou a torcida bicolor, que promete comparecer em peso, já que mais de 25 mil ingressos para a partida foram vendidos.

O jogo, válido pela 38ª e última rodada da Segundona este ano, marca a festa de encerramento da temporada de altos e baixos do Papão em 2024. Além de celebrar, a diretoria bicolor espera também quebrar o recorde de público da Série B deste ano, que hoje pertence a Ceará e Operário-PR, pela 25ª rodada, com 47.123 torcedores presentes no Castelão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Além disso, o Paysandu pretende bater o recorde de público no Mangueirão, atualmente pertencente ao rival Clube do Remo, que reuniu 54.864 torcedores na partida contra o São Bernardo, pela quinta rodada do quadrangular da Série C deste ano.

VEJA MAIS

Os ingressos para o jogo ainda estão à venda, com lote promocional disponível a R$ 30 para a arquibancada no lado A, já a arquibancada no lado B está com ingressos custando R$ 50. Já as cadeiras estão custando R$ 80 (lado A) e R$ 100 (lado B), e o lounge bicolor está sendo vendido a R$ 300.

As entradas podem ser adquiridas presencialmente nas Lojas Lobo, ou virtualmente no site Ingressosa.com. A data de retirada de gratuidades garantidas por lei devem ser divulgadas pelo clube em breve. Vale lembrar que, sócios-torcedores possuem condições especiais para compra, e estudantes têm direito à meia-entrada, assim como idosos, pessoas com deficiência (PCDs) e crianças até 11 anos.

A partida entre Paysandu e Vila Nova está marcada para às 16h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.