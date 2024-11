Paysandu anuncia sorteio de camisas usadas por jogadores no jogo contra o Vila Nova

O Paysandu anunciou um sorteio superespecial para os torcedores bicolores no último jogo da Série B contra o Vila Nova-GO. O clube irá sortear 11 camisas usadas pelos jogadores na partida que ocorrerá no próximo domingo (24), no Mangueirão. A ação faz parte da despedida do time da temporada.

Conforme as informações divulgadas pelo clube, o sorteio das camisas ocorrerá no intervalo do jogo. Para concorrer às peças, é preciso adquirir ingressos para o duelo. Além disso, sócios-torcedores também participam da ação.

Os números dos 11 sorteados serão anunciados durante a transmissão do jogo no canal da Papão TV, no YouTube, e publicados nas redes sociais do Paysandu. Após isso, os ganhadores devem retirar os uniformes na segunda-feira (25), na Loja Lobo do estádio da Curuzu, entre 9h e 18h.

Para retirar o prêmio, será necessário apresentar o comprovante de compra do ingresso ou, no caso dos sócios-torcedores, a carteira de associado.

Segundo a última parcial divulgada pelo Paysandu, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Vila Nova-GO. Com a permanência na Série B garantida, a partida marca a despedida do Bicola da temporada.

No sábado (23), inclusive, o Papão fará um treino aberto para os torcedores acompanharem os últimos trabalhos do elenco bicolor antes do fim do ano. O treinamento ocorrerá no estádio da Curuzu, a partir das 9h.