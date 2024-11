Paysandu gastou quase R$ 700 mil com Keffel e pode desembolsar R$ 1,3 milhão até o final do contrato

O Paysandu já desembolsou quase R$ 700 mil com o lateral-esquerdo Keffel, contratado pelo clube na metade desta temporada. O Núcleo de Esportes de O Liberal obteve, com exclusividade, informações sobre o contrato do atleta, que disputou apenas uma partida pelo Papão. Apesar do valor já gasto chamar atenção, a tendência é que essa cifra aumente, já que o jogador tem vínculo com o clube até o final de 2025.

Keffel chegou ao Paysandu em julho de 2024, vindo do Torreense, equipe da Segunda Divisão de Portugal. Na ocasião, o Papão adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por 50 mil euros (equivalente a mais de 304 mil reais). Contudo, o valor subiria para 120 mil euros (R$ 730 mil) caso o Bicola garantisse a permanência na Série B do Brasileirão, o que foi confirmado.

Portanto, em termos de transferência, o Papão deverá pagar ao Torreense mais 70 mil euros (cerca de 425 mil reais). Esse valor deve ser depositado em até 30 dias após o jogo que selou a permanência, disputado contra o Brusque-SC, em 11 de novembro.

Além disso, o contrato prevê o pagamento de R$ 118.300 em luvas para o jogador. Desse montante, dividido em cinco parcelas, R$ 94.640 já foram quitados. Resta ainda a última parcela, de R$ 23.660, com vencimento em 25 de novembro.

O Paysandu também arca com despesas mensais referentes ao jogador. Conforme estipulado em contrato, Keffel recebe R$ 35 mil de salário e o mesmo valor em direitos de imagem, além de R$ 3 mil de ajuda de custo.

Entenda as contas entre Keffel e o Paysandu

Dessa forma, os gastos do Paysandu com Keffel, até o momento, foram os seguintes:

Remuneração mensal (salário + direitos de imagem + ajuda de custo): R$ 73 mil x 4 meses = R$ 292 mil

(salário + direitos de imagem + ajuda de custo): R$ 73 mil x 4 meses = R$ 292 mil Luvas: 4 parcelas de R$ 23.660 = R$ 94.640

4 parcelas de R$ 23.660 = R$ 94.640 Transferência: 50 mil euros x 6,09 (cotação do euro em 18 de novembro de 2024) = R$ 304.500

50 mil euros x 6,09 (cotação do euro em 18 de novembro de 2024) = R$ 304.500 Total: R$ 691.140

Previsão de gastos até o final do contrato:

Remuneração mensal (salário + direitos de imagem + ajuda de custo): R$ 73 mil x 12 meses restantes = R$ 876 mil

(salário + direitos de imagem + ajuda de custo): R$ 73 mil x 12 meses restantes = R$ 876 mil Luvas: 1 parcela restante = R$ 23.660

1 parcela restante = R$ 23.660 Transferência: 70 mil euros x 6,09 (cotação do euro em 18 de novembro de 2024) = R$ 426.300

70 mil euros x 6,09 (cotação do euro em 18 de novembro de 2024) = R$ 426.300 Total: R$ 1.325.960

Relembre a trajetória de Keffel no Paysandu

Com a camisa bicolor, Keffel disputou apenas uma partida, realizada em 9 de agosto, contra o Santos, no Mangueirão. O jogo, válido pela 20ª rodada da Série B, contou com a entrada do lateral aos 46 minutos, atuando durante todo o segundo tempo, mas sem evitar a derrota por 3 a 0. Naquela ocasião, o Papão ainda era comandado por Hélio dos Anjos. Desde então, Keffel perdeu espaço no elenco, permanecendo no banco de reservas, cenário que não mudou com a chegada do técnico Márcio Fernandes.