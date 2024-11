Paysandu anuncia treino aberto para o público antes do último jogo da temporada

O Paysandu se despede da temporada de 2024 no próximo domingo (24), no Mangueirão, em jogo contra o Vila Nova-GO. Com o fim dos trabalhos, o time anunciou que o último treino da equipe bicolor será com os portões abertos para que os torcedores possam acompanhar e ter mais contato com os jogadores.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o treino será realizado no sábado (23), véspera do jogo, no estádio Curuzu, a partir das 9h. A entrada é gratuita. Este será o último trabalho do time completo antes do jogo que marca a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Paysandu conseguiu garantir a permanência na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro após uma temporada marcada pela instabilidade. Com isso, para a partida contra o Vila Nova, a equipe irá sem pressão, mas busca a vitória para encerrar o ano de forma positiva diante da torcida, que promete comparecer em peso ao Mangueirão. De acordo com a última parcial do clube, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

Para o jogo, os ingressos da arquibancada do lado A custam R$ 40, enquanto os do lado B, onde a torcida bicolor costuma ficar, custam R$ 50. O setor das cadeiras A e B custa R$ 100 e R$ 120, respectivamente. Sócios-torcedores têm condições especiais na compra.

Cenário

Atualmente, o Paysandu está com 47 pontos, o que lhe assegura a permanência na Série B de 2025, ocupando a 13ª posição. Se vencer o próximo jogo e o Amazonas perder, o Paysandu ainda pode terminar o campeonato na 12ª colocação.

Assim como o Papão, o time goiano não corre riscos de rebaixamento. O Vila Nova ocupa a oitava posição na tabela, com 55 pontos, mas sem chances de brigar pelo acesso.