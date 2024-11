Após erro em jogada com Esli, meia do Paysandu explica lance: 'Estava muito rápido para frear'

A última partida do Paysandu contra o Novorizontino-SP, válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou com um lance que dividiu opiniões. Na ocasião, o Papão teve a chance de vencer a partida com uma bola na reta final do jogo, no entanto, o atacante Esli García e o meia Brendon se enroscaram e perderam a chance de gol. Após isso, por meio das redes sociais, o meio-campista bicolor se justificou pelo erro.

"O Hermano é f*** pela fome de gol dele [sic], sempre quer fazer o gol, e isso é ótimo para todos nós. Nesse lance, eu estava muito rápido para frear, consegui matar bem a bola, mas não sou um fantasma. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço", justificou o jogador. "Aprendam a ver de fato o que acontece em cada lance ao invés de falar merda alheia", desabafou o meia.

A declaração de Brendon foi feita em uma publicação no Instagram que mostrava o lance. O jogador comentou na postagem de um torcedor que interpretou que o venezuelano Esli García havia atrapalhado o lance, e não o contrário, como muitos internautas apontaram.

Na jogada em questão, o Bicola armou um contra-ataque rápido. A bola foi lançada para Brendon, que dominou, mas deixou a bola escapar um pouco. Com isso, Esli, que vinha logo à frente, tentou dominar, mas os dois jogadores acabaram se enroscando.

No fim, a partida contra o Novorizontino terminou empatada por 1 a 1, e o momento acabou viralizando nas redes sociais. Apesar disso, o gol não fez tanta falta para a equipe bicolor, que está garantida na Série B de 2025 e se prepara para o último jogo da temporada, contra o Vila Nova-GO, no próximo domingo (24), no Mangueirão.