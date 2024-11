CBF altera horário do jogo entre Paysandu e Vila Nova-GO, no Mangueirão; saiba mais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Paysandu e Vila Nova-GO, válida pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcada para as 18h30, a partida foi antecipada para as 16h do domingo (24), no Mangueirão.

Além do jogo do Paysandu, outros três confrontos também sofreram alterações. Ituano x Amazonas, Avaí x Ponte Preta e Coritiba x Botafogo-SP, que estavam previstos para domingo, foram remarcados para sexta-feira (22). A mudança está de acordo com o Regulamento Específico da Série B, que prevê que partidas da última rodada que não envolvam disputas por título, acesso ou rebaixamento podem ser ajustadas e não precisam ocorrer simultaneamente.

Outro fator que pode ter motivado a alteração no horário da partida do Paysandu é o grande número de eventos programados no complexo do Mangueirão no domingo. Às 20h, o Ginásio Mangueirinho sediará o jogo entre a seleção brasileira de basquete masculino e o Panamá, pelas eliminatórias da AmeriCup.

O confronto contra o Vila Nova promete casa cheia no Mangueirão. De acordo com o Paysandu, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo. O clube bicolor iniciou a venda na última segunda-feira (12).

Este será o último jogo da temporada para o Papão, que se despede da Série B após garantir a permanência na competição. Atualmente, o time ocupa a 13ª posição, com 47 pontos.