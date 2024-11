‘De olho’ na temporada 2025, Águia de Marabá anuncia contratação de ex-Paysandu; veja quem é

O Águia de Marabá quer um elenco reforçado na temporada 2025 e, para isso, já está trabalhando na contratação de jogadores para integrarem o elenco do time marabaense. Na última segunda-feira (18/11), o clube anunciou a contratação do volante Esdras, que já atuou no Azulão e no Paysandu.

O jogador, de 34 anos, marcou a passagem pelo Águia nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo atuado em 36 jogos com a camisa do Azulão e marcado quatro gols. Antes disso, o volante estava no Paysandu, em 2013, tendo atuado em 22 jogos com a camisa bicolor, sem gols marcados.

Além de Esdras, nos últimos dias, o Águia de Marabá anunciou mais quatro peças para integrar o elenco no próximo ano. Entre os contratados, estão: o meia Doda Lira, de 38 anos, com passagens por Fortaleza, Botafogo-PB e Cuiabá; o atacante Jefferson Riguimar, de 28 anos, que já jogou no Floresta-CE; o zagueiro Lucão, de 24 anos, que passou pelo Central-PE; e o volante Janderson Maia, de 30 anos, ex-ABC-RN.

VEJA MAIS

A pré-temporada do Azulão marabaense está prevista para iniciar em dezembro, com a concentração do elenco em Marabá, sob comando do técnico Silvio Criciúma, em preparação para o primeiro desafio de 2025: o Campeonato Paraense.

Conheça o elenco do Águia para 2025 até o momento:

Axel Lopes (goleiro)

Germano (meia)

Kaique (volante)

Jeferson (goleiro)

Diego Henrique (zagueiro)

Biel Potiguar (lateral-direito)

Murilo Gabriel (volante)

Esdras (volante)

Doda Lira (meia)

Jefferson Riguimar (atacante)

Lucão (zagueiro)

Janderson Maia (volante)