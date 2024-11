Para a formação de atletas, Águia de Marabá inicia intercâmbio com o Palmeiras

O Águia de Marabá iniciou o intercâmbio com o Palmeiras. Na última sexta-feira (8), o clube paraense anunciou que dois jogadores da base foram selecionados para fazer treinamentos no time paulista, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Segundo as informações divulgadas pelo Azulão, neste primeiro momento, os selecionados foram os atletas Krowakreti e Haronti, da base da equipe de Marabá. Ainda conforme o clube, os jogadores devem ficar por cerca de 30 dias no Palmeiras fazendo treinamentos e utilizando as estruturas do Verdão com o foco no desenvolvimento das promessas.

O projeto faz parte de uma ação firmada entre o Águia de Marabá e o Palmeiras. A ideia é que todos os atletas da base do time marabaense tenham a oportunidade de participar dos treinamentos nas dependências do Verdão.

O principal objetivo é dar mais experiência, ajudar no desenvolvimento dos jovens jogadores e formar novos atletas, que serão promovidos ao time principal, para valorizar e melhorar a equipe local.

Dois jogadores iniciam o projeto entre os clubes (Divulgação / Águia de Marabá)

"Estamos confiantes de que este intercâmbio será um grande diferencial para o crescimento de nossos jogadores e para o fortalecimento do futebol regional", destacou o Águia de Marabá.

Nos últimos anos, o Palmeira se tornou um grande celeiro de novos jogadores, ajudando a revelar grandes talentos do futebol atual, como o jovem atacante Endrick, que hoje atua no Real Madrid.