No Dia das Aves, conheça os times paraenses que tem aves como mascotes

Neste sábado (5) comemora-se o Dia das Aves, data instituída em decreto em 12 de setembro de 1968 e assinado pelo presidente Artur da Costa e Silva e possui como símbolo do Dia das Aves o Sabiá, ave nacional. No futebol paraenses cinco clubes possuem aves como mascote e as equipes já “voaram alto” no futebol estadual, regional e também nacional.

Tuna

O clube mais antigo que possui uma ave como mascote é a Tuna Luso Brasileira. A Lusa foi fundada em 1 de janeiro de 1903 e tem como mascote a Águia. A equipe cruzmaltima escolheu o a Águia por ser um forte e corajosa. Conhecida como “Águia Guerreira”, a Tuna possui dois títulos Brasileiros, um da Série B em 1985 e outro da Série C conquistado na temporada de 1992. A Tuna foi a primeira equipe a ser bicampeã nacional no Estado do Pará, feito igualado pelo Paysandu, em 2001.

Águia de Marabá

Além da Tuna o futebol paraense também tem outra Águia. O Águia de Marabá, fundado em 22 de janeiro de 1982 e possui como mascote o nome que carrega. A equipe marabaense vem se destacando nos últimos anos no cenário nacional, principalmente na Copa do Brasil, onde chegou duas vezes na terceira fase da competição, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense em 2023 contra o Remo, dentro do Baenão.

Independente de Tucuruí

No interior paraense, mais precisamente em Tucuruí (PA), vem o Galo Elétrico, mascote do Independente. A equipe da “Cidade da energia” entrou para a história do futebol paraense ao ser o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Paraense, na temporada de 2011, em uma final vencida nos pênaltis, diante do Paysandu, no Mangueirão.

Gavião Kyikatejê

Outro time do interior que merece destaque é o Gavião Kyikatejê, clube que tem como sede a cidade de Bom Jesus do Tocantins (PA), mas que geralmente manda seus jogos em Marabá. Fundado em 1981 como Castanheira EC, mas foi rebatizado em 2009 como Gavião Gavião Kyikatejê. Ele entrou para a história do futebol nacional ao chegar à elite do futebol paraense com jogadores indígenas e jogou o a Primeira Divisão em 2014.

Castanhal

O Castanhal foi fundado em 1924 e no começo de sua história, o clube usava as cores azul e branco. Sem mascote, a equipe adotou o Japiim, pássaro característico da cidade, pois transitavam próximo as instalações do time e mudou para as cores usadas atualmente, que remetem a ave, segundo o pesquisador José Lopes Guimarães. Nos últimos anos, o “Japiim da estrada” vem realizando campanhas medianas no Parazão.