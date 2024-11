Silvio Criciúma é escolhido treinador do Águia de Marabá para 2025; veja

O Águia de Marabá já tem seu novo comandante para a temporada de 2025. O nome escolhido foi o de Sílvio Criciúma, catarinense de 53 anos, com passagem recente pelo Carlos Renaux, time da segunda divisão do Campeonato Catarinense. O treinador tem chegada prevista para o próximo dia 6 de dezembro, quando deve começar a montagem do elenco que terá competições importantes na próxima temporada.

Silvio começou a carreira como auxiliar técnico do Criciúma em 2011. Depois seguiu comandando equipes da região sul do país, passando depois por Anapolina, Goiás, Aparecidense, Salgueiro, entre outros. O último compromisso dele pela equipe catarinense foi na segunda fase do estadual, quando acabou eliminado nos pênaltis para o Camboriú, no dia 29 de julho. Ainda em 2024 ele comandou o Morrinhos, no Campeonato Goiano, obtendo cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.

"Será meu 17º trabalho como treinador, o primeiro na região Norte. Em 2025 teremos grandes campeonatos para disputar, grandes objetivos, a começar pela conquista do bicampeonato estadual, além responsabilidade na Copa do Brasil, onde o Águia avançou à terceira fase nos últimos dois anos. O objetivo maior, no entanto, é a conquista para a Série C de 2025. Portanto ,essa Série D será muito bem representada por atletas que entendem o objetivo do clube, aceitem as condições e se entreguem ao clube", disse ele, que falou também sobre contratações.

"Estamos trabalhando há algum tempo com o Ferreirinha, Pedrinho e Galvão e já temos alguns nomes fechados para o ano que vem, que serão anunciados em breve. Eles terão uma grande responsabilidade em vestir essa grande camisa do futebol brasileiro. É uma grande satisfação e me coloco à disposição para buscar os objetivos traçados pela diretoria", encerra. Em 2025, o Águia de Marabá tem vaga garantida no Campeonato Paraense, na Série D do Brasileiro e possivelmente na Copa do Brasil, que ainda carece de uma definição da FPF junto à CBF.