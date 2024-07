Pará não terá representantes na segunda fase da Série D pela primeira vez em 11 anos; relembre

A eliminação de Cametá e Águia de Marabá ainda na primeira fase da Série D escancarou a má-fase vivida pelos clubes do interior do Pará no Campeonato Brasileiro. Esta será a primeira vez em 11 anos que nenhum representante do estado estará classificado aos mata-matas da Quarta Divisão. A última vez que isso ocorreu, foi em 2013.

Naquele ano, o Paragominas, finalista do Campeonato Paraense, era o único time do estado na Série D do Brasileiro. No torneio nacional, o Jacaré até fez boa campanha, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito jogos. Os números indicavam que a equipe seria a líder do Grupo B e, assim, garantiria vaga aos mata-matas. No entanto, devido a escalação de um jogador irregular, o clube perdeu seis pontos e foi eliminado.

Desde então, o futebol paraense sempre classificou equipes à segunda fase da Série D, mas sem campanhas de destaque. A única trajetória "fora da curva" no período foi a do Remo, em 2015, que conseguiu o acesso à Série C do Brasileiro com apenas duas derrotas em 14 jogos disputados.

Apesar da classificação à segunda fase ser rotina para os paraenses, a maioria das campanhas terminava ainda no primeiro mata-mata. Foi o que ocorreu, inclusive, no ano passado, quando Águia de Marabá e Tuna Luso não conseguiram avançar as oitavas de final.

As oitavas, inclusive, tem sido um "luxo" para os paraenses. Desde 2013, apenas três edições da Série D tiveram times paraenses nesta fase do torneio. Além do Remo, em 2015, que chegou até às semifinais, Bragantino e São Raimundo, em 2019, e Paragominas, em 2021, alcançaram esta etapa da competição, a última antes do "jogo do acesso".

No próximo ano, o Pará tentará voltar à segunda fase da Série D. Os representantes do estado na edição de 2025 serão a Tuna Luso e o Águia de Marabá. As equipes terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, no Campeonato Paraense de 2024.