Cametá perde para o Altos-PI fora de casa e dá adeus à Série D

O Cametá tentou até os últimos minutos, mas acabou eliminado da Série D de 2024, ao perder fora de casa para a equipe do Altos-PI por 2 a 1. O rersultado tirou o time da zona de classificação, que também teve um empecilho no outro duelo da rodada. O Tocantinópolis, concorrente direto, venceu o Moto Clube e empurrou o Mapará para fora do Z4, encerrando a competição no 5º lugar, com 16 pontos. Cametá e Águia estão oficialmente fora da quarta divisão.

A partida deste domingo foi disputada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Os três gols saíram no segundo tempo, com Rhuann e Digão marcando para o Jacaré, e Hériclis diminuindo de pênalti para o Mapará.

O jogo começou morno, sem tantas oportunidades, ainda que a necessidade cametaense fosse visível e necessária. O Cametá era melhor em campo e se mantinha no setor de ataque, mas sem conseguir finalizar com perigo. Devido o forte calor, a partida teve ainda uma parada técnica. Nas volta, o Altos cresceu e chegou a assustar em finalizações de Arthurzinho e Dieguinho, ambas defendidas por Ferrari. Assim, o jogo foi para o intervalo com o placar zerado.

A segunda etapa foi mais movimentada para os dois lados, mas só um deles soube aproveitar. O Altos abriu 2 a 0 no placar, primeiro com Rhuann, de cabeça, e depois com Digão, em um belo chute fora da área. O Cametá chegou a ter um pênalti marcado aos 35 minutos, cobrado por Leandro Cearense, que escolheu mal e facilitou a defesa de Vinícius. Quatro minutos depois, mais um pênalti para os paraenses, e desta vez Hériclis converteu. O time paraense chegou a criar chances de empatar nos minutos finais, mas o Altos segurou a vitória por 2 a 1.