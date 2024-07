Rodada da Série D termina com a eliminação de Águia de Marabá e Cametá

O fim de semana marcou a despedida melancólica dos clubes paraenses que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Cametá e Águia de Marabá correram atrás de duas das quatro vagas na fase seguinte, mas em 14 rodadas não conseguiram pontuação suficiente e, na tarde deste domingo (21), disseram adeus à competição nacional.

Antes da última rodada da fase de grupos, o Azulão já não tinha mais chances, mas ganhou a oportunidade de sair de cabeça erguida, jogando em casa contra o River-PI, já classificado. O resultado foi um insosso empate em 0 a 0, que beneficiou apenas o adversário e manteve o time treinado por Glauber Ramos na lanterna da chave, com uma campanha de duas vitórias, oito empates e quatro derrotas. O time terminou a competição com 14 pontos, um a menos que o Moto Club.

Aliás, a equipe maranhense, também eliminada, acabou prejudicando o Cametá, ainda que de forma indireta. O Moto foi até Ribeirão enfrentar o Tocantinópolis, que chegou na última rodada com 16 pontos, no quinto lugar. No entanto, saiu derrotada, levando o adversário para o quarto lugar, antes pertencente ao Cametá. Assim, Tocantinópolis ficou com 19 e o Cametá com 16, fora do Z4.

A chance do Mapará Elétrico era remota, mas perfeitamente possível, uma vez que o Altos-PI já estava classificado e uma vitória não mudaria a colocação final, mas na prática o Cametá acabou desperdiçando a chance, com direito a pênalti perdido por Leandro Cearense, saindo de campo com o placar desfavorável em 2 a 1. Os cametaenses deixaram a Série D no quinto lugar. O primeiro da chave foi o Maranhão, que venceu o Fluminense-PI e se isolou na liderança com 27 pontos.