Na despedida da Série D, Águia de Marabá fica no empate sem gols com o River-PI

O Águia de Marabá encerrou neste domingo (21), a participação na Série D do Campeonato Brasileiro, após empatar em 0 a 0 com o River-PI, pela 14ª e última rodada da fase de grupos da competição. A equipe comandada por Glauber Ramos terminou o torneio com duas vitórias, oito empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 33%.

Apesar de estar eliminado, o Águia de Marabá fez um primeiro tempo interessante, com algumas boas chances criadas. Dono de maior posse de bola, a equipe paraense criava mais oportunidades pelo lado direito com Bruno Limão e Kaíque. Logo aos seis, Limão deu passe em profundidade para Germano, que chutou cruzado, mas Gatti esteve seguro e fez a defesa. Do outro lado, o River assustava em alguns momentos. Felipe Pará e Edrean chegaram a obrigar Axel Lopes a fazer defesas, mas nenhuma chegou a ocasionar um perigo significativo. Aos 12, Pará foi acionado na entrada da área, mas na hora da finalização, Diego Augusto faz o corte.

Na volta do intervalo, os donos da casa mantiveram a vontade e quase abriram o placar no início da etapa final. Aos dois minutos, Limão cruzou da direita, Kaíke aproveitou para fazer o cabeceio, mas a bola bateu na trave de Gatti. Depois foi a vez de Soares arriscar o chute, passando novamente perto das redes da equipe piauiense. Aliás, a bola na trave se repetiu novamente, aos 37, quando Diego apareceu livre na esquerda e chutou forte, assustando novamente o goleiro Gatti.

Na reta final da partida, o técnico Glauber Ramos fez várias mudanças no time, mas a falta de efetividade não ajudou o time a buscar o resultado que o deixaria, ao menos, em uma posição menos desconfortável ao fim da primeira fase. No entanto, sem mais tempo, a partida acabou no 0 a 0 e a eliminação precoce na quarta divisão nacional.