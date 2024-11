Em preparação para temporada 2025, Águia de Marabá já tem sete jogadores no elenco; veja quem são

A temporada 2025 está batendo à porta dos times do futebol paraense e o Águia de Marabá é um dos que já está reforçando o elenco para o início dos desafios do próximo ano. Até o momento, o Azulão já anunciou sete atletas, entre contratações e renovações, além de confirmar a escolha do técnico Silvio Criciúma para comandar o elenco.

Entre os renovados estão: o goleiro Axel Lopes, o meia Germano e o volante Kaique. Já as novas aquisições do Águia são: o goleiro Jeferson, o zagueiro Diogo Henrique, o lateral-direito Biel Potiguar e o volante Murilo Gabriel.

O Águia segue um projeto firme de estruturação para 2025, quando deve disputar o Campeonato Paraense e Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar de uma boa campanha na Copa do Brasil 2024, o time não garantiu uma vaga na disputa no próximo ano.

A preparação do time para o Parazão deve iniciar em dezembro, quando a Federação Paraense de Futebol (FPF) fará, no início do mês, o Congresso Técnico para definir as diretrizes do Campeonato Paraense de 2025. Conforme o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, o torneio deverá ter mudanças e adequações para torná-lo mais atrativo, com menor desgaste aos clubes participantes, que devem permanecer na casa dos 12.

Confira os jogadores garantidos no Águia de Marabá:

Axel Lopes (goleiro)

No Águia desde 2023, o goleiro foi o primeiro que teve o contrato renovado. Ele disputou o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro.

Germano (meia)

O meia chegou ao Águia na Série D do Brasileirão 2024 e disputou nove jogos com a camisa do time.

Kaique (volante)

Natural de Marabá, o volante está no Águia desde o início de 2024, onde disputou o Campeonato Paraense, Brasileirão e Copa do Brasil.

Jeferson (goleiro)

Goleiro tem 32 anos e possui passagens por clubes como o ABC-SP e Confiança. Na temporada de 2023 o arqueiro passou pelo Atlhetico-PR, e chega ao Águia como reserva de Axel Lopes.

Diego Henrique (zagueiro)

O jogador de 34 anos chega ao Águia com uma bagagem boa para auxiliar na defesa do time, com passagens em times como Botafogo-SP, Mirassol e Altos-PI.

Biel Potiguar (lateral-direito)

O jogador, em 2022, fez parte do elenco do Amazonas que conseguiu o acesso para Série C do Brasileirão 2023. Além disso, tem passagens por Portuguesa e Motoclub.

Murilo Gabriel (volante)

Com 22 anos, o jogador já passou por times como Piauí, Motonense e Carlos Renaux.