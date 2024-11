Águia de Marabá acerta renovação de Axel Lopes para próxima temporada

O Águia de Marabá anunciou a renovação do contrato do goleiro Axel Lopes, que iniciará a terceira temporada no clube, na última sexta-feira, (8). O jogador está no time marabaense desde 2023.

Durante sua passagem pelo clube marabaense, Axel já disputou diversas competições, incluindo o Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. Até o momento, ele acumulou um total de 67 jogos com a camisa do Águia e ajudou o clube a conquistar o Parazão de 2023.

O clube já está se preparando para a montagem do elenco que disputará o Campeonato Paraense de 2025. Em um movimento recente, na última terça-feira (5), o Águia anunciou a contratação do técnico Sílvio Criciúma, de 53 anos. O novo treinador chegará a Marabá no dia 6 de dezembro para dar início à pré-temporada da equipe.

Campeonato Paraense 2025

Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, a Federação Paraense de Futebol (FPF) fará o Congresso Técnico para definir as diretrizes do Campeonato Paraense de 2025. De acordo com o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, o torneio deverá ter mudanças e adequações para torná-lo mais atrativo, com menor desgaste aos clubes participantes, que devem permanecer na casa dos 12.

Gluck Paul disse ainda que a federação já está se movimentando para organizar a edição do próximo ano e uma das maiores preocupações é em relação aos estádios que sediarão as partidas. Conforme havia dito em conversas anteriores, o Campeonato Paraense deve ganhar uma padronização entre o número de participantes, limitando a 12 equipes em cada uma das três divisões.

As propostas serão debatidas com os clubes no próximo mês de dezembro. O atual campeão estadual é o Paysandu, que conquistou em 2024 o seu 50º título, contra 47 do segundo colocado, o Clube do Remo.