Em preparação para o Parazão 2025, Cametá anuncia retorno do técnico Rodrigo Reis

Os clubes da elite do futebol do Pará já estão se preparando para a disputa do Campeonato Paraense 2025. Um dos times é o Cametá, que anunciou por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (07/11), o retorno do técnico Rodrigo Reis ao comando da equipe na competição estadual no próximo ano.

“Rodrigo Reis é multicampeão com o clube, tanto como jogador, quanto como treinador. Conhece a história e o tamanho do Cametá e, junto com a diretoria irá buscar o bicampeonato paraense”, escreveu o clube na postagem.

Ex-zagueiro do Clube do Remo, Rodrigo Reis passou pelo comando do Mapará Elétrico pela primeira vez em 2022, durante a disputa da Segundinha, seu primeiro trabalho como técnico na carreira. Sorte de principiante, ou não, Reis conquistou com o Cametá o título da competição, levando a equipe à elite do futebol paraense.

Antes de retornar ao comando do Mapará, no início de 2024, o técnico passou ainda por outros times paraenses como Caeté, Tuna Luso, São Raimundo e Santa Rosa, voltando ao Cametá durante a Série D do Campeonato Brasileiro.

Na disputa da quarta divisão, o Mapará não teve a melhor das atuações, sem conquistar a classificação para a segunda fase, o time finalizou a participação na 5ª posição do Grupo B, com 16 pontos, à frente do Águia de Marabá, segundo time paraense na disputa, que finalizou na 8ª e última posição da mesma chave, com 14 pontos.

A expectativa é que o Cametá inicie oficialmente as preparações para o Parazão 2025 em dezembro, assim como os outros clubes que irão disputar o campeonato.