Águia de Marabá anuncia duas contratações para a temporada de 2025

O Águia de Marabá anunciou duas novas contratações para a temporada de 2025. Após a renovação do goleiro Axel Lopes, o clube contratou o arqueiro Jerfesson, de 32 anos. Ainda para o setor defensivo, o time vai contar com o zagueiro Diogo Henrique.

As peças novas serão usadas pelo azulão no início da temporada de 2025, principalmente no Campeonato Paraense. O time quer começar o ano bem para dar sequência na disputa da Copa do Brasil e Série D.

Jerfesson deve chegar para ser o segundo goleiro, já que a posição é do titular Axel Lopes. O jogador tem 32 anos e passagens por clubes como o ABC-SP e Confiança. Na temporada de 2023, o arqueiro passou pelo Atlhetico-PR, onde fez quatro jogos.

O zagueiro Diogo Henrique também é um atleta rodado e experiente. O defensor tem no currículo passagens pelo Mirassol-SP, Botafogo-SP e Altos–PI.

O projeto para 2025 do Águia de Marabá segue sendo estruturado. Após chegar à terceira fase da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido, o time marabaense não conseguiu fazer uma boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso, para a próxima temporada, a equipe está montando o elenco para brigar pelo acesso.

Na última semana, o time iniciou um intercambio de jogadores com o Palmeiras. Dois atletas da base do Azulão foram para São Paulo para um mês de treinamento nas dependências do Verdão. O objetivo é preparar as promessas do clube para que elas sejam utilizadas na equipe principal.

Nesse primeiro momento, viajaram os jogadores Krowakreti e Haronti. Os atletas irão passar 30 dias em treinamento no Palmeiras.

Temporada de 2025

Entre os dias 6 e 8 de dezembro, a Federação Paraense de Futebol (FPF) fará o Congresso Técnico para definir as diretrizes do Campeonato Paraense de 2025. Conforme o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, o torneio deverá ter mudanças e adequações para torná-lo mais atrativo, com menor desgaste aos clubes participantes, que devem permanecer na casa dos 12.