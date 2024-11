Despedida? Esli García agradece à torcida e deixa futuro no Paysandu em aberto: 'Sempre recordem'

Artilheiro do Paysandu na Série B, Esli García ainda tem o futuro indefinido no clube. Após a partida contra o Vila Nova-GO, na qual o venezuelano marcou um dos gols da vitória bicolor por 2 a 1, o atacante concedeu entrevista à rádio Liberal+ e, em tom de despedida, destacou sua trajetória e o carinho pelo Papão.

"Mais um jogo marcando gol. Acho que é o melhor momento que já vivi na minha carreira. Obrigado à torcida pelo apoio desde o primeiro dia. Estou muito feliz pelo momento que vivi e espero que o Paysandu e a torcida sempre recordem esse período", declarou o jogador, que também mencionou as dificuldades enfrentadas antes de se adaptar ao clube.

"Foi um momento muito bonito. Vocês viram o quanto lutei, o quanto sofri. Vocês sabem o que vivi no Paysandu, mas não preciso falar muito. Essa torcida merece sempre o melhor de mim em campo para lembrar o que joguei aqui", completou o venezuelano.

VEJA MAIS

Uma das questões que marcaram a passagem de Esli foi o fato de frequentemente começar os jogos no banco de reservas, em vez de entre os titulares. Ainda assim, o atacante conseguiu marcar gols decisivos para o time na competição, tornando-se um dos favoritos da torcida.

Contratualmente, uma possível renovação de contrato com o jogador custaria 300 mil euros ao Paysandu, aproximadamente R$ 2 milhões. Roger Aguilera, presidente eleito do Bicola, afirmou que o clube não tem o direito de compra automático do jogador. Segundo ele, a decisão agora depende exclusivamente do atleta.

"Sobre o Esli, o Paysandu não tem o poder de exercer um direito de compra porque isso não está previsto. O torcedor pode pensar que não queremos manter o jogador, mas não é isso. O Esli é uma prioridade nossa. Conversei com ele, e ele ficou de discutir com os familiares, viajar com o empresário e avaliar a melhor opção. Então, isso não está mais nas mãos do Paysandu, está nas mãos do atleta. Como presidente, já coloquei o clube à disposição e manifestei nosso interesse em continuar com ele. Agora, depende dele", explicou o dirigente em entrevista à Rádio Liberal+ após o jogo contra o Vila Nova-GO, no Mangueirão.

Esli García chegou ao Papão no início da temporada, vindo do Deportivo Táchira, com um contrato inicial de quatro meses. Após boas atuações no Campeonato Paraense e na Copa Verde, o vínculo foi estendido até o final da Série B. O atacante encerrou a temporada com 13 gols em 44 partidas.