Paysandu não quebra recorde de público, mas chega a marca de 40 mil torcedores no Mangueirão

O Paysandu se despediu da temporada de 2024 com uma virada para cima do Vila Nova-GO no domingo (24), no Mangueirão, em duelo válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Garantido na segunda divisão do Brasileirão de 2025, o jogo não valia mais nada, mas a torcida bicolor compareceu em peso para apoiar o time na última partida do ano.

Ao todo, 40.632 torcedores estiveram no Mangueirão, segundo o Boletim Financeiro do jogo. Destes, 34.894 eram pagantes e mais de 5 mil gratuidades. Com isso, o Paysandu arrecadou R$ 1.291.328,00 com a venda dos ingressos.

O clube teve uma despesa de pouco mais de R$ 429 mil para realizar o duelo e conseguiu um lucro de R$ 812.307,33. Esta é uma das maiores rendas do Papão no ano. A equipe bicolor, ao logo da temporada, manteve um público fiel aos jogos, mesmo quando o time não estava bem no campeonato.

Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos cerca de duas semanas antes do jogo. O objetivo era quebrar o recorde de público da Série B deste ano, que hoje pertence a Ceará e Operário-PR, pela 25ª rodada, com 47.123 torcedores presentes no Castelão.

Além disso, o time corria atrás do recorde do novo Mangueirão, que é de 54.864 torcedores. A marca pertence ao maior rival do Bicola, o clube do Remo. O público foi alcançado no jogo contra o São Bernardo, que garantiu o acesso à Série B para o Leão Azul.

Quem foi ao estádio viu o Paysandu vencer de virada o Vila Nova-GO por 2 a 1, com gols de Esli García e Lucas Maia, e fez uma grande festa para a equipe. A torcida bicolor ainda fez um mosaico com a palavra "payxão" antes do jogo começar.

Após altos e baixos, o Bicola terminou a Série B na 13ª colocação, com 50 pontos. Agora, o clube bicolor entra de férias e em seguida começa a pré-temporada para 2025. Nas próximas semanas, o time deve anunciar os atletas que seguem no Papão e os que deixarão a equipe.