Novo lateral do Remo, Marcelinho ressalta característica ofensiva: 'Gosto muito de atacar'

O Remo iniciou as contratações para a temporada de 2025. Após anunciar o meia Dodô, no último domingo (1º), o time anunciou a chegada do lateral-direito Marcelinho, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro com a Chapecoense. Em um primeiro contato com a equipe azulina, o jogador destacou que está empolgado com o projeto do clube e falou sobre suas características.

Mesmo sendo um lateral, Marcelinho disse que gosta de jogar no ataque e atuar mais na frente, além de fazer bem o papel de defensor. Na Chapecoense, o jogador fez 36 jogos na temporada, marcou três gols e deu quatro assistências.

"Estou muito feliz por fazer parte desse projeto, espero corresponder à altura para dar muitas alegrias a vocês [torcedores]. Sou um lateral que gosta muito de atacar, ofensivo, mas que na parte defensiva também ajuda os companheiros, compondo bem uma linha de quatro", ressaltou o lateral.

VEJA MAIS

"Será um prazer trabalhar novamente com Rodrigo [Santana] e toda a sua comissão. Nos encontraremos em breve", finalizou o jogador.

Marcelinho já trabalhou com o técnico azulino quando atuou no Confiança-SE. Inclusive, a passagem do atleta pelo clube durou três temporadas e foi bem sucedida. Ao todo, foram 100 partidas com a camisa do Dragão, sete gols e seis assistências.

Além da Chape e do time sergipano, o lateral, que é natural de Aracaju, Sergipe, acumula passagens pelo Vila Nova-GO e GE Brasil-RS. O atleta também passou pelas categorias de base do Fluminense-RJ e Grêmio-RS.

Por conta do período de férias necessário, já que Marcelinho finalizou a Série B na última semana de novembro, o lateral só se apresentará ao Remo no próximo ano.