Apresentação do Remo será nesta quarta (4/12), com 16 jogadores no elenco para 2025; veja a lista

Na próxima quarta-feira (4), o Clube do Remo dá o pontapé inicial na temporada 2025. Será o primeiro contato entre o novo elenco e a comissão técnica, liderada por Rodrigo Santana. Até o momento, o clube possui uma espinha dorsal composta por 16 atletas, entre remanescentes de 2024, incluindo atletas da base, além dos primeiros nomes contratados desde o fim de novembro.

Já nesta quarta, quando acontece a apresentação oficial, o elenco vai passar por uma bateria de exames médicos, conforme garantiu a diretoria azulina. Num segundo momento, enquanto os outros reforços desembarcam, o grupo fará algumas avaliações físicas e, em seguida, parte para os trabalhos com bola, que este ano serão feitos na capital paraense.

Para o torcedor, a maioria dos nomes é conhecida, mas também existe a expectativa pelas novidades. No gol, não há novidades e Marcelo Rangel segue como titular, tendo a companhia de Léo Lang. A primeira linha já surge com um novo nome. Marcelinho, de 26 anos, ex-Chapecoense-SC, chega para tentar uma vaga na lateral-direita. Sávio, remanescente de 2024, segue na esquerda. Kadu e Caio, ambos laterais, são apostas da base para 2025. Thalys é outro lateral, mas segue se recuperando de lesão no joelho.

A zaga remista tem dois nomes até o momento: Rafael Castro e Jonílson, enquanto a cabeça de área conta com peças bem avaliadas na torcida. Jaderson, Paulinho Curuá e Pavani formam o setor, que tem mais adiante Guty, atleta trazido da base, e Dodô, o grande destaque do meio-campo, de 30 anos, com passagem pelo Fortaleza.

Por fim, no ataque, o Leão apresenta Ytalo, artilheiro do time em 2024 com 10 gols, e Felipinho, jogador criado na base, que fez 15 jogos este ano e marcou três gols. Outros nomes devem ser apresentados nos próximos dias, enquanto a equipe treina de olho no início do Campeonato Paraense, marcado para o próximo dia 11 de janeiro.

