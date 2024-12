Remo e Paysandu garantem vaga e vão disputar o título do Paraense de Basquete

A dupla Re-Pa vai decidir o Campeonato Paraense de Basquete mais uma vez. No último sábado (30), os clubes entraram em quadra e garantiram a classificação para a grande decisão. O Remo venceu o Basquete Paraense no segundo jogo da semifinal.

Já o Paysandu superou a Assembleia Paraense, no Ginásio Moura Carvalho, e se classificou para a disputa do título. O clube bicolor fechou o jogo com um placar elástico de 103 a 58. O cestinha do jogo foi Jeanzinho, com 20 pontos.

A vitória do Remo veio com um placar bastante confortável. Após vencer o primeiro duelo, a equipe azulina entrou em quadra para garantir a vaga e venceu por 96 a 60.

VEJA MAIS

O formato da disputa era na série melhor de três, contudo, os times conseguiram a vitória nas duas partidas e garantiram a vaga de forma antecipada.

Historicamente, a dupla Re-Pa domina o Campeonato Paraense de Basquete. O Papão é o atual campeão da competição e o maior detentor de títulos, com 38 no total. Já o Leão Azul vem logo atrás com 28 taças, a última conquistada em 2017.

Na fase de grupos do Parazão, os clubes se enfrentaram e o Bicola levou vantagem, com um placar de 93 a 63. As datas e locais dos jogos da final ainda devem ser divulgados pela Federação Paraense de Basquete (FPB).