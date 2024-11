Remo vence 1º jogo da semifinal do Paraense de Basquete e sai na frente na briga pela vaga na final

O Clube do Remo largou na frente na semifinal do Campeonato Paraense de Basquete. O time azulino venceu o Basquete Paraense por 77 a 53 no primeiro jogo da série semifinal. A partida ocorreu na noite da última quinta-feira (28).

A disputa será em uma série melhor de três. No entanto, caso o Leão Azul vença o próximo jogo, o clube já garante a vaga na grande final. A segunda partida do playoff será no próximo sábado (30).

Após a partida, o treinador da equipe azulina, Daniel Abraão Wattfy, destacou a importância da vitória para a sequência e afirmou que o time tentará fechar a série e garantir a vaga na final já no próximo jogo.

"Na série, quem vence o primeiro jogo leva o lado psicológico a seu favor, então, ela [vitória] é muito importante. Fizemos 1 a 0, e agora temos a oportunidade de fechar no próximo sábado. Não podemos nos acomodar, temos que tentar fechar rápido. Não podemos deixar o adversário levar para o terceiro jogo, e nós esperamos fazer uma partida ainda melhor do que hoje para fechar a série", destacou o treinador.

O Remo encerrou a primeira fase da competição com apenas uma derrota, justamente para o seu maior rival, o Paysandu. No total, foram quatro partidas, com três vitórias e agora o triunfo mais importante até agora, na semifinal.