Remo vence o JP8 e está classificado para a semifinal do Campeonato Paraense de Basquete

O Remo segue firme no Campeonato Paraense de Basquete. O clube azulino venceu o JP8 por 83 a 59 na noite da última terça-feira (26), no Ginásio Serra Freire. A partida foi válida pela 4ª rodada da competição e marcou o fim da primeira fase da competição.

A torcida azulina compareceu em peso no ginásio para apoiar o time e fez a maior festa no final do jogo. Até o momento, o Leão Azul tem três vitórias e uma derrota para o rival Paysandu.

O Remo já está classificado para a próxima fase, e o duelo contra o JP8 serviu apenas para cumprir a tabela. Agora, o time está focado na preparação para a semifinal e em busca do título paraense.

"A gente sabia que, numericamente, o jogo não tinha importância, mas, para nós, toda oportunidade que temos de estar juntos para mostrar alguma evolução deve ser aproveitada. São muitos jogos seguidos e não temos muito tempo para treinar", apontou o treinador Daniel Abraão Wattfy.

"Agora, no meio da próxima semana, já temos o início da semifinal, e é jogo de eliminação. Então, você tem que trabalhar para eliminar o adversário. Temos que tomar todos os cuidados", completou o técnico.