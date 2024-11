Destaque do Brasil na vitória sobre o Uruguai, Bruno Caboclo exalta carinho por Belém

Bruno Caboclo foi o grande destaque da seleção brasileira de basquete na vitória sobre o Uruguai, na última quinta-feira (22), em partida válida pelas eliminatórias da AmeriCup (Copa América), disputada no Mangueirinho, em Belém. O excelente desempenho do ala/pivô pode ser atribuído, em parte, ao carinho especial que desenvolveu pela capital paraense. Após o jogo, Caboclo revelou admiração pela Cidade das Mangueiras.

"Essa torcida aqui é incrível! Fico muito feliz com o carinho que a cidade tem por nós. Estou ansioso para aproveitar Belém, conhecer os lugares e provar as comidas típicas. Percebo que o paraense é um povo que gosta muito de basquete. Tenho amigos que jogam aqui, e eles sempre dizem o quanto o público é apaixonado. Sou grato por jogar em Belém e quero recompensá-los novamente no domingo", declarou o jogador.

No próximo domingo (24), o Brasil volta à quadra pela AmeriCup. Já classificada para a fase final do torneio, que será realizada na Nicarágua no próximo ano, a seleção ainda tem três jogos pela frente, incluindo um em Belém. Às 20h, novamente no Mangueirinho, o time comandado pelo técnico Aleksandar Petrovic enfrentará o Panamá.

Renovação do basquete brasileiro

O trabalho do técnico croata Alexandar Petrovic foi elogiado por Caboclo após a partida. O jogador destacou a importância da inclusão de jovens talentos na equipe principal, reforçando o processo de renovação do basquete brasileiro.

Na partida contra o Uruguai, por exemplo, Caboclo, com seus 29 anos, dividiu a quadra com atletas quase 10 anos mais novos, como Reynan Santos e Lucas Vieira.

"A continuidade do nosso trabalho é fundamental, sempre com vitórias. O Petrovic é um grande técnico e tem feito um trabalho muito positivo. A equipe se representou muito bem, com os jovens garotos, e estamos evoluindo a cada jogo. Agora é seguir nesse ritmo", avaliou.

Bruno Caboclo tem se consolidado como a principal referência da nova geração do basquete brasileiro. Ele foi titular da seleção nos Jogos Olímpicos de Paris, realizados em agosto deste ano, competição que marcou o retorno do Brasil às Olimpíadas após oito anos de ausência.