Governador Helder Barbalho comparece ao Mangueirinho para assistir Brasil e Uruguai; vídeo

Durante a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa América de Basquete Masculino, a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, causou burburinho entre os torcedores. O chefe do executivo paraense foi prestigiar o evento ao lado do filho.

No intervalo da partida, Helder cumprimentou o jogador Bruno Caboclo e recebeu uma bola autografada pelo craque da seleção brasileira.

Helder Barbalho recebe bola autograda por Bruno Cboclo, da seleção brasileira. (Agência Pará)

Brasil e Uruguai jogam nesta quinta-feira (21), na luta por uma vaga na AmeriCup. No próximo domingo (24), o Brasil enfrenta o Panamá. Se vencer as duas partidas, a seleção garante vaga no torneio de forma antecipada.