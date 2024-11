Em Belém, Brasil e Uruguai jogam nesta quinta pelas eliminatórias da Copa América de Basquete

A seleção brasileira de basquete masculino inicia nesta quinta-feira, dia 21, em Belém, a segunda janela de jogos em busca de uma vaga na Americup 2025. Às 20 horas, no ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, o Brasil enfrenta a seleção do Uruguai, no início da caminhada que vai definir o futuro do basquete nacional, com a chance de garantir classificação de forma antecipada para o torneio continental do próximo ano, que será disputado em setembro, na Nicarágua.

O time comandado por Alexsandrar Petrovic lidera o Grupo B com duas vitórias nas duas partidas da primeira janela, contra o Paraguai. Como três das quatro seleções da chave garantem classificação, o Brasil pode confirmar a vaga na Americup 2025 já nesta segunda janela de jogos, marcada para Belém, no Pará. Em solo paraense, o grupo fez apenas um trabalho, no qual foi proibida a gravação de imagens, mas a tônica do trabalho foram alguns ajustes táticos que o treinador pretende impor ao time para superar o adversário, que também usou o ginásio Mangueirinho como local de treinos.

O elenco passou por mudanças em relação à lista inicial de convocados. Jogadores como Raulzinho, Didi Louzada, Benite e Lucas Dias deixaram a concentração e foram substituídos por Adyel Borges, Lucas Atauri, Reynan e Kevin Crescenzi. A equipe conta também com veteranos de peso, como Bruno Caboclo e Mãozinha, medalhistas em Paris 2024, ao lado da promessa Mathias Alessanco, de apenas 18 anos, representando a nova geração.

Confira imagens dos treinos das duas seleções, realizados na noite desta terça-feira (19).

Após estas duas partidas, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro do próximo ano. Uma vez classificado para a Americup, a seleção brasileira buscará o pentacampeonato da competição e o fim do jejum de títulos que vem desde 2009, quando o Brasil foi campeão na final contra Porto Rico.

Ingressos

Os bilhetes para as partidas estão disponíveis no site www.ingressosa.com, ou em qualquer loja da Chilli Beans em Belém. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 80, e dão direito a levar um acompanhante de até 12 anos.