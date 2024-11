No próximo dia 24, o complexo poliesportivo do Mangueirão receberá Série B e Eliminatórias AmeriCup

O próximo domingo (24) promete ser movimentado para os fãs do esporte em Belém. Às 18h30, o estádio Mangueirão recebe o duelo entre Paysandu e Vila Nova, válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 20h, o Mangueirinho, localizado ao lado do estádio, será palco do confronto entre Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da AmeriCup

Essa coincidência de horários e locais levanta pontos positivos e negativos para o público e para a organização dos eventos. Para os amantes do esporte, a proximidade entre os dois locais cria uma rara oportunidade de acompanhar dois eventos esportivos de alta relevância no mesmo dia. Após assistir ao futebol, os torcedores podem caminhar poucos metros para prestigiar a seleção brasileira de basquete. Isso fortalece a integração entre diferentes modalidades esportivas e pode atrair novos públicos para o basquete, em particular.

Além disso, a vibração intensa na área destaca Belém como um polo esportivo vibrante, contribuindo para o turismo esportivo e para a valorização de arenas recém-reformadas, como o Mangueirão.

A grande questão, ao que tudo indica, será a logística integrada, que pode criar alguns gargalos na hora do deslocamento para os locais dos jogos. Com milhares de torcedores se deslocando simultaneamente para ambos os eventos, pode haver congestionamentos no trânsito e dificuldades de estacionamento. Vale lembrar que o Paysandu espera quebrar o recorde de público do novo estádio. Cerca de 55 mil torcedores devem assistir a última partida do Papão na temporada, enquanto o ginásio Guilherme Paraense pode comportar até 10 mil torcedores, formando uma concentração de pessoas nunca antes vista na região.

Além disso, a concentração de públicos diferentes pode sobrecarregar as forças de segurança, exigindo um planejamento estratégico robusto para evitar incidentes.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a organização dos dois eventos para saber como será trabalhada a logística na região para comportar dois eventos esportivos de grande magnitude, mas até o fechamento não obteve retorno.