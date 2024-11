Seleção Brasileira de Basquete em Belém: Aleksandar Petrovic cita novo ciclo, após Jogos Olímpicos

A Seleção Brasileira masculina de basquete já está em Belém, para os dois jogos que terá pela frente contra o Uruguai, na próxima quinta-feira (21) e diante do Panamá, no domingo (24), que serão realizados no Ginásio Mangueirinho. O técnico da Seleção Brasileira, o croata Aleksandar Petrovic, concedeu entrevista coletiva no hotel onde equipe brasileira está hospedada. O comandante afirmou que o grupo passa por mudanças e que um novo ciclo se inicia, após os Jogos Olímpicos de Paris ocorridos em julho deste ano.

Aleksandar Petrovic comentou sobre Belém e qualidade do Ginásio Mangueirinho e espera que a Seleção Brasileira possa dar ao torcedor paraense duas vitórias.

“Estou contente, pois temos a possibilidade de fazermos bons jogos, [aqui] teve também o pré-olímpico feminino que o local está em boas condições. Agora são três dias de trabalho e vamos ver o que sai nos jogos”, disse.

VEJA MAIS

O técnico da Seleção Brasileira comentou sobre a mudança de ciclo no Brasil, após os Jogos Olímpicos. Aleksandar Petrovic afirmou que os jogadores mais experientes serão fundamentais nessa transição, dando serenidade e passando um pouco da experiência aos mais jovens tanto dentro, quanto fora de quadra.

“Nós abrimos a janela com duas vitórias e estamos quase classificados. É muito importante o ano que podemos jogar um pré-olímpico e uma Olimpíadas de uma maneira muito forte. Agora abrimos um novo ciclo e por isso temos muitos jogadores jovens, mas agora vamos ter ajuda de atletas como Jorginho, Helinho, Caboclo e tentarmos aproveitar essa minutagem com jogadores jovens para abrir o ciclo, para que no próximo ano tenhamos um núcleo bem afinado e estamos em busca de jovens que podem entrar na dinâmica da Seleção”, comento.

Essa será a primeira partida da Seleção Brasileira após as Olimpíadas. Aleksandar Petrovic fez questão de enfatizar que o foco é fazer com que a Seleção tenha um bom desempenho, mesmo com um elenco recheado de jogadores jovens.

“Na primeira janela ganhamos duas vezes e eles [também] chegam com jogadores mais jovens, mas não vamos pensar na equipe adversária, pois temos muitas incógnitas de como irá se portar a nossa equipe. São três dias de treinamentos e começamos amanhã com dois treinos”, finalizou.

Os ingressos para as partidas da Seleção Brasileira masculina de Basquete em Belém já estão disponíveis, no site www.ingressosa.com, ou em qualquer loja da Chilibeans espalhadas por Belém.