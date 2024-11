Seleção Brasileira de basquete tem mais uma baixa para jogos em Belém e Petrovic faz nova convocação

O armador Raulzinho pediu dispensa da seleção brasileira de basquete às vésperas da apresentação do grupo para os jogos das Eliminatórias da AmeriCup, que ocorrem em Belém, entre os dias 21 e 24 de novembro. O jogador alegou que "por motivos pessoais" não poderia integrar o elenco para os próximos duelos.

Com isso, o treinador Aleksandar Petrovic fez um novo ajuste na convocação e chamou Lucas Atauri para substituir Raulzinho.

O jogador é uma peça importante no time do Brasil. Ele esteve na campanha das Olimpíadas de Paris, onde a seleção chegou até às quartas de final. Durante boa parte de sua carreira, Raulzinho jogou fora do país, tendo oito temporadas na NBA por quatro franquias diferentes, e retornou ao basquete brasileiro neste ano. Atualmente o armador defende o Pinheiros.

Esta é a terceira mudança que o técnico Petrovic precisa fazer na equipe para as Eliminatórias. Na última semana, ele cortou Didi e Lucas Dias, que sentiram problemas físicos, e chamou Reynan e Ruan Miranda.

A seleção brasileira inicia os treinamentos para a Eliminatória da AmeriCup nesta segunda-feira (18). Em solo paraense, o Brasil vai encarar o Uruguai e o Panamá. Caso vença os dois jogos, a equipe garante a classificação para a competição, que está marcada para agosto de 2025, na Nicarágua.