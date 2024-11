Seleção Brasileira de basquete masculino faz primeiro treino na Arena Mangueirinho

A Seleção Brasileira de basquete masculino participou, na tarde desta terça-feira (19), do primeiro treino no ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. A equipe se prepara para as duas partidas realizadas em Belém nos dias 21 e 24 de novembro, que fazem parte das eliminatórias da Copa América, a AmeriCup.

VEJA MAIS

O treino de hoje, comandado pelo croata Aleksandar Petrovic, teve 15 minutos de permissão para o registro de fotos. Em seguida, já sem a autorização de gravações, os jogadores trabalharam intensamente a parte tática para jogos contra o Uruguai, no dia 21, e Panamá, no dia 24, na capital paraense.

A partida contra o Uruguai será a primeira depois da participação da seleção nos Jogos Olímpicos de Paris. Para garantir a vaga na AmeriCup, a equipe brasileira fará quatro partidas, sendo duas em Belém. Se vencer ambas, realizadas no próximo mês, conquista a vaga de forma antecipada.

Ao final do trabalho, o técnico Aleksander Petrociv conversou com a imprensa sobre suas expectativas para os dois jogos e sobre o momento de renovação na modalidade.

"Após os Jogos Olímpicos, tivemos a oportunidade de não fazer uma renovação completa, mas de integrar novos nomes à equipe. Temos a particularidade de contar com vários atletas em alto nível técnico, o que é crucial para o futuro do basquete brasileiro. Estou muito satisfeito por poder usar seis ou sete jogadores novos neste momento. Para eles, é fundamental conviver e aprender com atletas experientes, como Georginho, Elinho e Bruno. Acredito na classificação e estamos aproveitando este momento para abrir espaço para novos talentos", disse.

Logo após o treino da seleção, a delegação do Uruguai chegou ao ginásio para realizar um treino de reconhecimento. Brasil e Uruguai jogam no próximo dia 21, às 21 horas.

Como comprar os ingressos?

Os bilhetes para as partidas estão disponíveis no site www.ingressosa.com, ou em qualquer loja da Chilli Beans em Belém. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 80, e dão direito a levar um acompanhante de até 12 anos.