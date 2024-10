Mangueirinho deve receber jogos da seleção masculina de basquete este ano, diz jornalista

Palco do Pré-Olímpico de Basquete feminino, o Mangueirinho deve receber novos jogos da seleção brasileira da modalidade. Dessa vez, as partidas serão da equipe masculina, segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Abner Luiz.

Conforme informações do jornalista, os jogos da seleção masculina de basquete devem ocorrer ainda este ano, em novembro. Até o momento, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) ainda não confirmou nenhuma partida em Belém. Ainda não se sabe, também, qual competição seria disputada ou quais os adversários.

Vale destacar que, em 2025, o Mangueirinho também irá receber um jogo da Superliga masculina de vôlei. O confronto será entre o Campinas e o Cruzeiro. No início do ano, o ginásio recebeu partidas do Pré-Olímpico de Basquete feminino, com a presença do Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia.

Em setembro, o paraense Marcelo Corrêa Sousa, atual diretor executivo da CBB, foi eleito como o novo presidente da Cofederação e ficará a frente da instituição entre 2025 a 2029.

Atualmente, o Mangueirinho é um dos ginásios mais completos da região. Com capacidade para 11 mil pessoas, é climatizado e foi modernizado recentemente.