Confederação confirma jogo entre Campinas e Cruzeiro pela Superliga de Vôlei em Belém

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta segunda-feira (07/10) a tabela da próxima temporada da Superliga A de Vôlei. Com a divulgação das datas, foi confirmado o jogo entre Campinas e Cruzeiro em Belém, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, no próximo ano.

A partida deve ser válida pela 18ª rodada da competição, e está prevista para ocorrer no dia 22 de fevereiro de 2025, às 18h30.

Esta é a segunda vez que o Campinas joga em Belém, tendo sido a primeira em 2016, quando venceu o Sesi por 3 sets a 1. Uma das estrelas do time é o levantador Bruninho, que é mais conhecido pela atuação na Seleção Brasileira de vôlei, mesmo estando incerto após as Olimpíadas de Paris deste ano. Além dele, o time conta ainda com o ponteiro Adriano, que também joga na Seleção Brasileira, e o argentino Bruno Lima.

Do outro lado, o Cruzeiro, que ainda não jogou em solo paraense, também possui um time recheado de estrelas, como Douglas Souza, Wallace e Lucão, peças também conhecidas da Seleção Brasileira.