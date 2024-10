Remo / Katsu vence Tuna Luso e conquista a etapa Norte da Superliga C de vôlei masculino

O Clube do Remo conquistou o título da etapa Norte da Superliga C de vôlei disputada durante a primeira semana de outubro, na capital paraense. O triunfo azul marinho veio após a vitória do combinado Remo / Katsu sobre a Tuna Luso Brasileira por 3 sets a 1, com parciais de 25x20; 23x25; 25x14; 25x19. Além do título, a conquista garante o acesso do clube à Superliga B, equivalente à Segunda Divisão do vôlei nacional.

O duelo foi disputado na noite desta sexta-feira (4), no ginásio do Sesi, em Belém, que recebeu um bom público para prestigiar as duas forças do esporte de quadra. Com a bola rolando, coube ao Remo propor mais as jogadas, atuando num estilo ofensivo, que deu muito trabalho à guarda cruzmaltina. Aos poucos os sets foram encerrando com vantagem azulina, até o quarto e último, vencido pelo Remo / Katsu por 25 a 19.

Com isso, o Remo volta a disputar a Superliga B depois de 12 anos, figurando novamente entre as grandes forças do voleibol nacional. Neste sábado, a Apade entra em quadra para pleitear a outra vaga na Superliga B, enfrentando o PVH Miners. Se vencer, a equipe ganha o direito de disputar a repescagem contra os segundos colocados nas regiões sudeste, sul, centro-oeste e nordeste.

Formato

A etapa Norte da Superliga C masculina, é realizada pela primeira vez em Belém e conta com a participação de seis equipes. Além do Norte, outras regiões do Brasil também sediam a competição. O campeão de cada sede assegura vaga na Superliga B 2024/2025, enquanto os vice-campeões avançam para a segunda fase do torneio, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de outubro, em local ainda a ser definido, disputando a sexta e última vaga.