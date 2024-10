Apade vence Tuna Luso na terceira rodada da Superliga C de vôlei masculino

O ginásio do Sesi recebeu mais uma vez as equipes que disputam a Superliga C de vôlei masculino. Depois de vencer na estreia, a Tuna Luso acabou derrotada pela equipe Apan Vôlei, pelo placar de 3 sets a 0. Na rodada da última quarta-feira (2), a Águia Guerreira havia vencido o PVH Miners, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho em quadra e saiu derrotada.

Esta foi a primeira vitória do Apade na Superliga. A estreia da equipe contra o combinado Remo / Katsu terminou em derrota por 3 sets a 2. A competição prossegue nesta sexta-feira (4) com mais um duelo, desta vez entre Tuna Luso e Remo / Katsu.

Reforços

Para a competição, a Apade, comandada pelo técnico Edilson Mingau, contratou o cubano Osniel Gonzalez e o brasileiro Arthur Puron, que estava há algumas temporadas em Portugal. Gonzalez é um dos maiores destaques do time, e chegou a disputar as Olimpíadas do Rio, em 2016, com a Seleção de Cuba, além de ter passado por clubes na Arábia Saudita, Catar, Turquia e Dubai.

VEJA MAIS



Torneio

A etapa Norte da Superliga C masculina, é realizada pela primeira vez em Belém e conta com a participação de seis equipes. Além do Norte, outras regiões do Brasil também sediam a competição. O campeão de cada sede assegura vaga na Superliga B 2024/2025, enquanto os vice-campeões avançam para a segunda fase do torneio, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de outubro, em local ainda a ser definido, disputando a sexta e última vaga.



Para um dia de jogos, o ingresso custa R$ 20. Já o passaporte para os cinco dias de disputa sai por R$ 80. A venda está sendo feita por meio do site Ingresse.com.