Etapa Norte da Superliga C começa em Belém com Apade Vôlei, Remo e Tuna

A etapa masculina, referente a sede região norte da Superliga C 2024, a terceira divisão do volêi brasileiro, começa nesta terça-feira (1º). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), será realizada em Belém, no Ginásio do Sesi, entre os dias 1º e 5º de outubro, conta com três times paraenses: Apade Vôlei, Clube do Remo e Tuna Luso.

REGULAMENTO

Realizada pela 1ª vez em Belém, a etapa Norte da Superliga C masculina, conta com seis equipes. Além do Norte, outras regiões do Brasil também recebem a competição. O campeão de cada sede garante acesso à Superliga B 24/25. Os segundos colocados participam da segunda etapa da competição, entre os dias 18 e 22 de outubro, em local a definir, de olho na sexta vaga disponível.

INGRESSOS

Para um dia de jogos, o ingresso custa R$ 20. Já o passaporte para os cinco dias de disputa sai por R$ 80. A venda está sendo feita por meio do site Ingresse.com.

JOGADORES DE ELITE

De olho no título e acesso, a Apade realizou contratações importantes. Para a competição, foram contratados o cubano Osniel Gonzalez, que disputou as Olimpíadas Rio 2016, e Arthur Puron, jogador brasileiro que atuou no Campinas-SP.