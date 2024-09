Apade contrata atletas internacionais para disputa da Superliga C de vôlei

Faltam poucas semanas para o início da disputa da Superliga C de vôlei, e a etapa da Região Norte será em Belém, entre os dias 1 e 5 de outubro. Em busca de uma vaga na segunda divisão do vôlei nacional, a Apade já está com um time montado e vai contar com duas adições internacionais importantes.

A equipe, comandada pelo técnico Edilson Mingau, contratou o cubano Osniel Gonzalez e o brasileiro Arthur Puron, que estava há algumas temporadas em Portugal. Gonzalez é um dos maiores destaques do time, e chegou a disputar as Olimpíadas do Rio, em 2016, com a Seleção de Cuba, além de ter passado por clubes na Arábia Saudita, Catar, Turquia e Dubai. Em entrevista ao núcleo de esportes de O Liberal, o oposto falou sobre as expectativas para a disputa no time paraense.

“As expectativas são subir para a Superliga B, depois vencer a Superliga B e ir para a Superliga A. Estou muito grato à equipe técnica, pois tenho alguns desconfortos no meu corpo e o clube tem sido muito rigoroso e atencioso comigo, isso tem nome e é profissionalismo. Todos os clubes deveriam ser como a Apade. Acho que minha carreira como jogador profissional pode ajudar muito o clube, e minha experiência será transmitida aos outros jogadores. Espero sermos campeões de tudo aquilo que disputarmos”, declarou.

VEJA MAIS

Já o brasileiro Arthur Puron, chega após três anos atuando no voleibol em Portugal, onde jogou com o Benfica e o Clube de Viana. Além da experiência fora, Arthur também já disputou a elite da Superliga com o Campinas, onde conquistou a medalha de bronze na temporada 2020/2021.

“Quero trazer um pouco do o que aprendi e vivi. Estamos em um projeto que vem crescendo ano a ano e com certeza essa será uma temporada de muito sucesso por aqui. Tem sido um prazer desde que cheguei aqui em Belém, e agora vamos trabalhar para atingir os objetivos”, disse.

Além da Apade, Clube do Remo e Tuna Luso também disputam a etapa norte da Superliga C. As disputas da competição estão previstas para ocorrer na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, no complexo do Estádio do Mangueirão.