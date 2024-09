Bernardinho e Zé Roberto seguem no comando das seleções de vôlei para Los Angeles-2028

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta quinta-feira (5) que os renomados treinadores Bernardinho e José Roberto Guimarães continuarão como coordenadores técnicos e técnicos das seleções masculina e feminina de vôlei de quadra, respectivamente, até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Bernardinho, técnico da seleção masculina e coordenador das equipes masculinas, destacou a importância da integração entre os jovens talentos e a seleção adulta. "Fiquei feliz com o convite da CBV para continuar o trabalho como coordenador das seleções masculinas e técnico da equipe adulta. Temos jovens jogadores de muito talento e essa integração entre a seleção adulta e a de base é fundamental para os resultados que queremos atingir", afirmou o treinador, que também retomou o projeto da "seleção de novos" para dar mais experiência aos jovens atletas.

"Este ano, retomamos o projeto da seleção masculina de novos, com o objetivo de dar experiência e rodagem a jogadores mais jovens. O equilíbrio hoje no vôlei é real. Precisamos trabalhar para avançar e criar diferenciais em relação a outras equipes", disse.



Quartas de final femininas nas Olimpíadas de Paris 2024. (REUTERS/Siphiwe Sibeko) Quartas de final femininas nas Olimpíadas de Paris 2024. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Zé Roberto, técnico da seleção feminina desde 2003, também expressou sua confiança e entusiasmo para o próximo ciclo olímpico. "Estou muito motivado e confiante para este novo ciclo olímpico. Temos uma geração alta, talentosa e que vai trabalhar bastante para conseguir os resultados. A minha relação com a base é forte e vamos buscar uma formação técnica com ainda mais qualidade nos fundamentos. O CT da CBV em La Moselle vai facilitar o intercâmbio com outras escolas. O voleibol está muito equilibrado, mas temos material humano para seguirmos entre os melhores do mundo", declarou o treinador.

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção masculina não avançou à zona de medalhas, enquanto a seleção feminina conquistou o bronze, garantindo o quinto pódio olímpico de Zé Roberto. Bernardinho, que voltou ao comando da seleção masculina em 2023 após uma breve pausa, é o técnico com mais conquistas olímpicas na história do vôlei, com seis pódios.

