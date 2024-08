Irmão de Zé Roberto Guimarães é o treinador da seleção feminina de vôlei sentado nas Paralimpíadas

A seleção feminina de vôlei sentado, comandada por Fernando Guimarães, irmão do tricampeão olímpico José Roberto Guimarães, estreia nesta quinta-feira (29) contra Ruanda às 7h (horário de Brasília). Fernando, que anteriormente dirigiu a seleção masculina e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2015, ainda busca seu primeiro pódio nas Paralimpíadas, tendo alcançado o quarto lugar no Rio 2016.

O time feminino garantiu sua vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris ao vencer o mundial da modalidade em 2022, derrotando o Canadá por 3 sets a 2. Além do título mundial, as brasileiras também conquistaram a medalha de bronze em Tóquio 2020.

No grupo B, a seleção brasileira enfrenta Canadá, Eslovênia e Ruanda. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, com a final marcada para o dia 7 de setembro, às 14:30 (horário de Brasília).

O vôlei sentado, com equipes de seis jogadores e uma rede de 1,15m de altura para os homens e 1,05m para as mulheres, é disputado em uma quadra de 10m x 6m. O bloqueio de saque é permitido, mas os jogadores devem manter contato com o solo o tempo todo. Este esporte faz parte dos Jogos Paralímpicos desde Atenas 2004.