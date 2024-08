350 mil pessoas com deficiência devem visitar Paris nas Paralimpíadas

A capital francesa deve receber 350 mil visitantes com deficiência durante as Paralimpíadas. Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 começam nesta quarta-feira (28.08) e a cidade se prepara para receber esse público em meio às dificuldades relacionadas à mobilidade urbana, em termos de acessibilidade. Segundo uma reportagem do Jornal Nacional, apenas 3% das estações de metrô, o principal meio de transporte de Paris, são preparadas para receber pessoas com deficiência.

O comitê organizador construiu a Vila dos Atletas, na região metropolitana da capital, por exemplo, com 100% de acessibilidade.

O deslocamento de pessoas com deficiência física dentro da vila demonstra de que forma a tecnologia pode ajudar a acessibilidade. Peças ficarão à disposição dos cadeirantes. “É muito fácil. Eu tenho que usar o meu aplicativo para destravar a viagem, encaixar na minha cadeira e seguir viagem”, explicou Lucas Arabian, atleta do tênis de mesa.

Pequenos veículos que circulam livremente ou triciclos elétricos que entram em qualquer estabelecimento também podem ser usados pelos atletas. A prefeitura também vai colocar pequenos ônibus adaptados nas ruas de Paris.

Diretor artístico da cerimônia de abertura das Paralimpíadas - que ocorrerão pela primeira vez fora de um estádio - Thamos Jolly afirma que colocar a cidade no coração da festa é expor um paradoxo. Na avaliação dele, Paris não é adaptada para pessoas com deficiência e este será um gesto forte e político.

Durante a cerimônia, 4,4 mil atletas vão desfilar pela avenida mais famosa da França: a Champs-Élysées. Na Praça da Concórdia, 35 mil espectadores são aguardados. Apresentações de dançarinos com deficiência vão levar as mensagens da inclusão e da acessibilidade.

A expectativa é de que as iniciativas para o evento sirvam de legado na cidade.