Com oito paraenses, Jogos Paralímpicos de Paris começam nesta quarta (28)

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 iniciam nesta quarta-feira (28). Milhares de paratleta de todos os cantos do se reúnem para a competição esportiva do planeta na capital francesa. E nesta edição, dos das Paralimpíadas, o Pará terá oito representantes, um número maior do que em Tóquio 2020.

Ao todo, 279 paratletas vão disputar os Jogos de Paris pelo Brasil. Deste total, oito são do Pará. Em comparação com Tóquio, que levou seis atletas paraenses, houve um aumento de mais de 33%. Desta vez, o Pará é o estado da região com mais representantes nos Jogos.

VEJA MAIS

Além dos competidores, na delegação brasileira, o Pará também é representado pela fisioterapeuta Kamila Teixeira. A profissional atua na preparação e recuperação de atletas do atletismo e natação.

O campeão olímpico em 2012 (Londres) Alan Fonteles, aos 32 anos, vai para a sua quinta Paralimpíada e busca voltar ao pódio em Paris após ficar de fora em Tóquio. Também no atletismo, a velocista Fernanda Yara de Curionópolis, sudeste do Pará, tenta a sua primeira medalha em Jogos Paralímpicos. Ela já tem o bronze no revezamento 4x100 do mundial de Para-Atletismo 2023, na categoria T47 (para amputados no braco).

Ou paraense no atletismo é Jhulia Karol, natural de Terra Santa, que foi medalha de bronze em Londres 2012 nos 100 metros rasos e é uma forte candidata a medalhas em Paris. Ela compete na categoria T11, para cegos.

Medalhista de bronze no vôlei sentado, Bruna Lima vai para a sua segunda disputa nos Jogos. Com a seleção brasileira, a paraense busca defender o pódio do Brasil e voltar para o Pará com mais uma medalha no peito. A paratleta teve a perna esquerda amputada após um acidente de moto.

Irmãos medalhistas

Em Paris, os irmãos Josemarcio e Lucilene Sousa vão brigar por medalhas no goalball e na natação, respectivamente. Ambos os paratleta têm baixa visão.

Josemarcio, conhecido como Parazinho, é o atual campeão paralímpico no goalball. Em Tóquio a seleção brasileiro conquistou o ouro e vai defender o título em Paris. Já Lucilene foi medalhista de prata na última edição dos Jogos no revezamento 4x100 medley misto e vem forte para, pelo menos, repetir o resultado.

Chances no judô

No judô o Pará tem dois competidores: o atual quarto colocado do ranking J2 até 60kg, Thiego Marques, e a judoca Larissa Oliveira, que vai para a primeira edição da disputa.

Thiego tem albinismo e baixa visão. O paratleta disputou as Paralimpíadas de Tóquio, mas não conseguiu avançar e caiu na primeira rodada. Hoje, aos 25 anos e com diversas medalhas em campeonatos internacionais, o judoca acredita em pódio na capital francesa.

Larissa compete na categoria J1 (para atletas cegos) até 57kg. Esta será a primeira vez da paratletas em Jogos Paralímpicos. Apesar de não figurar entre as favoritas, durante o ciclo paralímpico, a judoca conquistou resultados importantes em etapas do mundial, Grand Prix e foi bronze no Parapan-Americano de judô do Canadá em 2022.

Expectativa de medalhas

Em 2021, em Tóquio - atrasada por conta da pandemia da Covid-19, o Brasil conquistou 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 prata e 30 de bronze. O resultado rendeu a sétima posição do quadro de medalhas para a delegação brasileira.

Nesta edição, a expectativa é que o Brasil mantenha os pódios e até mesmo supere o número. Entre os paraenses, em 2021, três dois seis paratletas conseguiram medalhas.

Em Paris, Josemarcio são cotados subir ao pódio, assim como Lucilene Sousa e Bruna Lima. Thiego Marques também é uma aposta do judô paralímpico brasileiro e figura entre os favoritos. No atletismo, Alan Fonteles não está na sua melhor fase, mas, é sempre um competidor que pode surpreender.

Jhulia Karol e Fernanda Yara também estão cotadas para conseguirem pódios, especialmente na prova do revezamento, onde ambas conseguiram o bronze no mundial.

Cerimônia de abertura

A festa de abertura das Paralimpíadas de Paris será ao ar livre, assim como foi o das Olimpíadas. Os porta-bandeiras do Brasil serão os campeões paralímpicos Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação. A cerimônia será na Champs-Élysées até a Place de La Concorde (Praça da Concórdia), caracterizada por ser palco de acontecimentos marcantes da França.

Na abertura, a organização irá destacar os pontos icônicos de Paris que se estendem durante toda a Champs-Élysées até chegar na praça principal. Ao todo, 4400 atletas, de 184 países, se classificaram para a disputa dos Jogos Paralímpicos. A cerimônia de abertura está marcada para ocorrer nesta quarta-feira (28), às 15h.