Paralimpíadas ou Paraolimpíadas? Saiba qual é o termo certo para se referir aos Jogos

Afinal, é Paralimpíadas ou Paraolimpíadas?! O termo certo dos Jogos que iniciam na próxima quarta-feira (28/8) tem explicação. Antes, a palavra com a vogal “o” era corretamente utilizada, no entanto, uma mudança feita pelo Comitê Paralímpico Internacional (CPI), em 2011, mudou as regras da gramática da palavra.

A entidade decidiu unificar a terminologia e criar um alinhamento mundial da palavra ao termo em inglês “paralympic”, e determinou que os Comitês Paralímpicos nacionais adotassem o termo “paralímpico” ao invés de “paraolímpico”.

Assim, o Comitê Paralímpico Brasileiro seguiu a recomendação internacional e padronizou a nomenclatura “paralímpico”, incluindo o termo “Paralimpíadas” e o próprio nome do Comitê. No entanto, mesmo após 13 anos da mudança, o Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras (VOLP), não reconhece a palavra Paralímpico como correta.

Não existe uma explicação concreta para o prefixo “Para” na palavra Paralimpíada. Atualmente, se considera que a formação do termo é a união do prefixo “para” mais a palavra “olímpico”, com o sentido de “em paralelo às Olimpíadas”.