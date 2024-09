Em evento, Apade apresenta time que vai disputar a Superliga C de vôlei em Belém

A cidade de Belém vai receber entre os dias 1º e 5 de outubro a etapa da região Norte da Superliga C de vôlei masculino. A disputa será classificatória para a segunda divisão da liga nacional. Com isso, a Apade, time paraense confirmado no torneio, já está nos preparativos finais e nesta terça-feira (3), o clube faz a apresentação oficial do elenco para a competição.

"Nós já estamos com o elenco todo treinando em Belém e agora nós vamos poder fazer esse lançamento. Apresentar para a nossa torcida, patrocinadores, para mostrar o time como é cada jogador, comissão técnica e também vamos mostrar um pouco da Apade para aquelas pessoas que ainda não conhecem", contou Edilson Mingau, treinador e diretor do clube.

O evento irá começar a partir das 19h, no CTD Apade, que fica no bairro da Cidade Velha. Além da apresentação do elenco, também terá a presença de grupos folclóricos e os protocolos oficiais.

A Apade é uma das equipes de voleibol mais tradicionais de Belém. Esta é a primeira vez que a etapa será realizada na capital paraense. O clube foi um dos responsáveis por trazer o torneio para Belém. Com um projeto ambicioso, o time espera conseguir a classificação para a Série B da Superliga masculina, se fortalecer e chegar até a elite do vôlei brasileiro.

A equipe paraense está em busca da classificação há algumas temporadas e quase conseguiu o acesso em edições anteriores. No entanto, desta vez, o time fez contratações importantes, que vai apresentar nesta terça-feira, para chegar forte na disputa e conseguir a vaga na Série B.